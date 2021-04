Chi è Wisdom Amey, il 15enne in rampa di lancio nel Bologna di Mihajlovic

L'emergenza infortuni avvicina al debutto in Serie A Wisdom Amey, difensore classe 2005 del Bologna e pupillo di Sinisa Mihajlovic.

"Qui abbiamo un ragazzo del 2005 che è bravo, lo faremo giocare".

Il ragazzosi chiama Wisdom Amey, ha 15 anni ed è entrato nelle grazie di Sinisa Mihajlovic al Bologna. Gioiellino delle giovanili rossoblù, Amey è pronto ad esordire in Serie A e a riscrivere la storia del campionato.

LA CONVOCAZIONE CON L'ATALANTA

Per Amey, nato a Bassano del Grappa, lo scorso weekend in occasione del match contro l'Atalanta è arrivata la gioia della convocazione in prima squadra, quando i numerosi infortuni in difesa hanno portato l'allenatore serbo a colmare le assenze col talento dell'Under 17.

| CONVOCATI



La lista dei 23 convocati per la trasferta di Bergamo #AtalantaBologna #WeAreOne pic.twitter.com/qv9zB7nfIF — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) April 24, 2021

Già, perchè pur avendo 15 anni Amey per i suoi coetanei risulta 'ingiocabile': in casa Bologna se ne sono resi conto a pochi mesi dal suo tesseramento, tanto da fargli compiere presto il balzo ed inserirlo con compagni di squadra di età maggiore.

"In difesa siamo messi male, per questo motivo abbiamo inserito tra i convocati anche un ragazzo del 2005 - aveva annunciato Sinisa in conferenza prima di sfidare la Dea - In totale saranno sette gli elementi nati dal 2000 in poi, magari sul 3-0 metto dentro anche il ragazzino".

A Bergamo il Bologna ha perso 5-0 e Amey è rimasto in panchina per l'intero match, ma non è da escludere che domenica contro la Fiorentina Mihajlovic possa concedergli l'esordio. Se così fosse, Amey supererebbe Amedeo Amadei e Pietro Pellegri ('deb' a 15 anni e 280 giorni) diventando il calciatore più giovane esordiente in Serie A a 15 anni e 261 giorni.

BASSANO-VICENZA-BOLOGNA: L'ESCALATION DI AMEY

I primi passi nelle giovanili del Bassano Virtus, poi la chiamata del Vicenza, infine la chance col Bologna, che scommette su di lui e lo inserisce nel proprio vivaio.

"Un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista - racconta a 'Tuttocampo' Matteo Dalla Pellegrina, suo allenatore negli anni trascorsi a Bassano - Ho sempre creduto che potesse fare qualcosa di importante nel calcio, l'ho visto crescere e migliorarsi allenamento dopo allenamento. Era curioso, voleva capire ed era ostinato nel migliorare ciò che madre natura gli aveva regalato". "Era dotato già da subito di una grande fisicità, che l'ha sicuramente agevolato. Ma non era solo 'fisico', era calcisticamente evoluto rispetto la media, dotato di una spiccata atleticità difficile da contenere e condita da un'ottima padronanza tecnica. Le ultime stagioni tra Vicenza e Bologna, per lui, sono state sicuramente fondamentali nella sua crescita".

Difensore centrale capace di agire anche da terzino destro, Amey è dotato di un'ottima stazza (quasi 190 centimetri) che gli consente di poter affrontare senza timori il corpo a corpo con avversari più adulti. Le qualità palla al piede, inoltre, lo rendono interessante anche in fase offensiva.

Le assenze dei vari Dijks, Hickey, Medel e Tomiyasu, nell'ultimo turno hanno consentito al 15enne di respirare l'atmosfera della prima squadra: Bologna-Fiorentina, può essere l'occasione giusta per stappare lo champagne e diventare da record.