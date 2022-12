Chi è Victor Eletu: il classe 2005 che ha firmato il primo contratto col Milan

Tutto su Victor Ehuwa Eleutu: il giovanissimo centrocampista che ha firmato il primo contratto da professionista con i rossoneri.

La testa al presente, ma con un occhio sempre vigile al futuro. Il Milan continua il proprio lavoro di prospettiva e programmazione strappando il 'sì' di uno dei gioielli più preziosi del proprio settore giovanile.

Stiamo parlando di Victor Ehuwa Eletu, giovanissimo talento del vivaio rossonero che ha firmato il primo contratto da professionista con il club campione d'Italia.

CHI E' VICTOR ELETU

Victor Ehuwa Eletu è un centrocampista nigeriano, classe 2005, che ha posto nero su bianco la firma che lo legherà nei prossimi anni al Milan, squadra con cui ha firmato il primo accordo contrattuale da calciatore professionista.

Nato a Lagos, l'1 aprile del 2005, Eletu è entrato a far parte del settore giovanile del Milan nell'estate del 2021 dopo aver mosso i primi passi nella Cedratese, formazione varesina con la quale nel giro di due stagioni segna 6 goal giocando con le formazioni Under 15, Under 16 e Under 17 Elite.

La Cedratese è però una società satellite rossonera e le sue prestazioni catturano da subito le attenzioni degli scout del Diavolo. Il suo percorso all'interno del vivaio milanista si apre con l'Under 17 guidata da Christian Lantignotti, con la quale gioca da sotto età, diventandone in pochi mesi l'autentico faro di centrocampo.

Un'affermazione repentina la sua, al punto da spingere il tecnico della Primavera rossonera, Federico Giunti, ad inserirlo gradualmente in squadra fino a farne un punto fermo. Nel corso della stagione 2022/23, Eletu ha già disputato 17 partite ufficiali con la Under 19.

Dal punto di vista tecnico, Eletu ha mosso i primi passi agendo da trequartista grazie al buon bagaglio tecnico a disposizione, prima di essere inquadrato come elemento funzionale in mediana dove ha impressionato per le sue indubbie qualità in fase di impostazione.