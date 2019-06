Chi è Valentino Lazaro, l'esterno austriaco voluto da Conte all'Inter

Da trequartista a quasi terzino destro, con un dribbling letale: ecco chi è Valentino Lazaro, l'esterno destro destro della nuova Inter di Conte.

Dai video su YouTube per mettere in luce le sue abilità tecniche alle luci di San Siro, tutto nel giro di una manciata di anni. Dopo aver cambiato ruoli, città e squadre. Ecco chi è Valentino Lazaro, il nuovo esterno destro austriaco voluto da Conte nella sua nuova .

Il classe 1996 è nato a Graz, in , da padre angolano e madre greca. Proprio nella austriaca ha iniziato a distinguersi: prima è entrato nella prestigiosa academy Red Bull, a , poi è diventato il più giovane esordiente nella storia del campionato, a poco più di 16 anni.

I suoi primi passi li ha mossi da trequartista, ruolo in cui ha anche esordito in nazionale austriaca: giocava alle spalle della punta, dava dribbling e fantasia. Poi si è progressivamente spostato verso la fascia destra, soprattutto dopo il suo arrivo all'Hertha Berlino nell'estate del 2017.

Non è stato un trasferimento passato sotto traccia, nonostante formula e cifra (prestito con diritto di riscatto a poco meno di 7 milioni di euro). Lazaro era infatti entrato già da diciottenne, età a cui ha anche esordito con la selezione del suo paese, nei radar delle big europee. Poi a 21 anni ha scelto la capitale della per lanciarsi nel grande calcio.

Gli inizi sono stati complicati, ma dopo un girone d'andata passato in panchina ha iniziato ad avere spazio anche dal primo minuto. Pal Dardai lo ha schierato sulla fascia destra, lui ha iniziato a rispondere a suon di giocate decisive, assist e passaggi chiave. Il 23enne è dotato di grandi qualità tecniche, dribbling in velocità e visione di gioco. Ha giocato anche a sinistra, ma per un destro naturale con quelle caratteristiche è la fascia destra il terreno di caccia perfetto.

Anche nella stagione 2018/19, dopo un riscatto arrivato senza troppi indugi, Lazaro ha confermato tutte le ottime impressioni della prima stagione: quasi 2 passaggi chiave a partita, 6 assist, 3 goal. La grande fiducia che Dardai ripone in lui lo ha portato anche a schierarlo più basso, nel momento in cui né Pekarik né Klünter, i terzini destri della squadra, potevano ricoprire il ruolo.

L'austriaco anche sulla linea difensiva, o come esterno di centrocampo con la difesa a tre, ha risposto nella miglior maniera possibile: non ha perso pericolosità offensiva e ha affinato le sue doti difensive, su cui c'è ancora da lavorare. La sua ambizione è fotografata nella sua carriera, dai numeri nei video su YouTube alla voglia di difentare il perfetto prototipo di esterno a tutta fascia della nuova Inter di Antonio Conte.

Per lui i nerazzurri dovrebbero sborsare 22 milioni di euro: Lazaro è pronto a non deludere le aspettative e migliorare ancora in un ruolo per lui nuovo, ma che può essergli perfettamente ritagliato addosso.