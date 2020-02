Gazzetta dello Sport: Chong vicinissimo all’Inter, è il primo colpo estivo

L’Inter è vicina a chiudere per Tahith Chong. Il talento olandese non rinnoverà con il Manchester United ed è pronto a diventare nerazzurro.

La Premier League sembra essere diventato uno straordinario terreno di caccia per l’. Negli ultimi mesi, in nerazzurro sono arrivati giocatori del calibro di Lukaku, Young, Moses ed Eriksen e, a quanto pare, non c’è alcuna intenzione di fermarsi qui.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Tahith Chong è vicino a diventare il primo colpo messo a segno dai meneghini in vista dell’estate.

Il giovane centrocampista olandese classe 1999, vedrà scadere a giugno il contratto che lo lega al ed ha già deciso che non rinnoverà. I tanti incontri avuti tra Marotta, Ausilio ed il suo agente Sinouh Mohamed, hanno portato ad una proposta concreta che poi si è trasformata in una stretta di mano.

L’Inter ha offerto a Chong un quinquennale con un ingaggio a salire che lo porterà alla fine a guadagnare mediamente sui due milioni netti l’anno. Di fatto il club nerazzurro sente di avere il talento olandese in mano, anche se ci sono ancora dei dettagli che vanno sistemati prima della definitiva fumata bianca.