Chi è Stefano Bettarini: dagli anni in Serie A al GF Vip

Stefano Bettarini è il nuovo concorrente del GF Vip. Chi è l'ex terzino di Fiorentina e Sampdoria ed ex marito di Simona Ventura.

Il sogno , la convocazione nell' , le tante stagioni trascorse in . E oggi la nuova vita da concorrente del Grande Fratello Vip. Nato a Forlì nel 1972, 48 anni, Stefano Bettarini è stato un terzino sinistro che per anni ha solcato i campi della massima serie con buon profitto, vestendo anche maglie prestigiose come quella della .

Nel 1996/97 l'esordio in Serie A con il : stagione finita male, con una retrocessione dopo uno spareggio perso contro il Piacenza. Quindi la Fiorentina, in cui è stato compagno di squadra di campioni come Toldo, Batistuta e Rui Costa. Una stagione al , dove è stato allenato da Carletto Mazzone, quindi il di Novellino, Recoba e poi Prandelli.

Bettarini è ricordato anche e soprattutto per il biennio vissuto alla : arrivato in Serie B nel 2002 proprio assieme a Walter Novellino, ha contribuito all'immediato ritorno in A dei doriani, dove è rimasto anche nella stagione successiva.

Le sue buone prestazioni hanno convinto il commissario tecnico dell'epoca, Giovanni Trapattoni, a convocare anche Bettarini in Nazionale: l'unica presenza in maglia azzurra risale al febbraio del 2004, amichevole disputata a contro la .

BETTARINI, SIMONA VENTURA E IL GRANDE FRATELLO

Una volta smesso i panni del calciatore, nel 2005 con la maglia del , Bettarini ha indossato a tutti gli effetti quelli del personaggio televisivo. Un ruolo favorito anche dal matrimonio durato 10 anni con la conduttrice Simona Ventura, dalla quale ha avuto due figli. La coppia si è sposata nel 1998 e ha divorziato nel 2008.

Bettarini ha partecipato a vari programmi televisivi, come Buona Domenica e Quelli che il calcio, entrando successivamente a far parte di più di un reality show come concorrente: tra questi L'Isola dei Famosi (2017 e 2019) e Temptation Island (2018).

Da venerdì 6 novembre Bettarini è il nuovo concorrente del GF Vip 2020 assieme alla modella Giulia Salemi. L'ex terzino aveva già partecipato all'edizione 2016 del reality show.