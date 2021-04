Chi è Ryan Mason, nuovo allenatore del Tottenham: si era ritirato a 26 anni

Il nuovo allenatore del Tottenham fu costretto a lasciare il calcio a 26 anni dopo un terribile scontro con Cahill durante Hull City-Chelsea nel 2017.

Josè Mourinho non è più l'allenatore del Tottenham. L'ufficialità dell'esonero dello 'Special One' è arrivata in mattinata attraverso un comunicato da parte del club londinese che ha sancito la fine del rapporto con il tecnico portoghese.

La squadra che attualmente occupa il settimo posto in Premier League verrà affidata fino al termine della stagione a Ryan Mason, pronto a vestire i proverbiali panni del traghettatore.

Un giovanissimo traghettatore, verrebbe da aggiungere, visto che di anni, Mason, ne compierà 30 il prossimo 13 giugno. Una chance incredibile, forse inaspettata, per rientrare nel calcio che conta dalla porta principale dopo che la sua esperienza da calciatore venne drammaticamente spezzata nel 2017.

LA CARRIERA DA CALCIATORE

Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Tottenham, ha speso i primi da calciatore professionista bazzicando da un prestito all'altro: prima Yeovil Town, poi Doncaster, passando per Milwall, Lorient (in Francia) e Swindon Town.

Tante tappe, tanti passaggi senza, però, riuscire ad esordire con la squadra che lo aveva lanciato e che rimaneva legittima proprietaria del suo cartellino. Quantomeno sino all'estate del 2014 quando il club della capitale decise finalmente di puntare su di lui, centrocampista dotato di pregevoli doti tecniche.

52 presenze complessive e poi la cessione all'Hull City, nel 2016, per quella che si rivelerà essere l'ultima avventura della sua breve carriera.

Il misfatto ha un luogo e una data ben precisi. Stamford Bridge, 22 gennaio 2017. Nel corso del match contro il Chelsea un terribile scontro di gioco con Tim Cahill gli procura la frattura del cranio. E' il sipario. Dopo un intervento chirurgico delicatissimo, ad un anno di distanza annuncia il suo ritiro dal calcio.

LA NUOVA VITA IN PANCHINA

Un colpo tremendo, capace di spegnere i suoi sogni da calciatore ma non il desiderio di rimanere protagonista nel mondo del calcio, seppur percorrendo vie differenti.

E Ryan Mason lo ha fatto, da allenatore. Nell'aprile del 2018 ritrova finalmente confidenza con il campo entrando nello staff tecnico del club, dove arriverà persino a proporre l'abolizione del colpo di testa nelle categorie giovanili.

Nel 2019 diventa coach dell'Under 19 con la quale partecipa anche all'edizione 2019-2020 della Youth League dove verrà eliminato nella fase a gironi, giungendo terzo nel suo raggruppamento alle spalle di Bayern Monaco e Stella Rossa.

Poi, un anno dopo, l'approdo al timone dell'Under 23. Il resto è storia. E la storia è oggi. Toccherà a lui raccogliere un'eredità pesantissima come quella di Josè Mourinho.