Rovella, Inter nel destino: tre gare su quattro contro i nerazzurri

Il classe 2001 si sta mettendo in mostra negli ultimi mesi, tanto da attirare l'interesse di Juventus e sopratutto Inter.

Ha tutta una carriera davanti, Nicolò Rovella. E' giovane, ha talento, le grandi da tempo lo considerano un potenziale rinforzo per il futuro. Il suo destino è stato fin qui legato all' , visto e considerando la maggior parte delle gare giocate contro i nerazzurri.

Quattro presenze in per il classe 2001, sceso in campo da titolare anche in -Inter del quinto turno, in virtù dei tanti casi di coronavirus che hanno colpito la società ligure, che di fatto avevano portato Maran a schierarlo anche per il match contro il della quarta giornata.

Tre delle quattro gare di Rovella in A sono arrivate contro l'Inter, ovvero l'ultima, persa per 2-0, ma anche entrambe nello scorso campionato: qui si era in messo in mostra tanto da confermare l'interesse di Conte, suo estimatore dai tempi del , deciso a provare ad acquistarlo in futuro.

Mediano cresciuto nel Genoa, dall'Under 17 alla Primavera fino alla prima squadra, Rovella è stato il migliore in campo nella sfida persa l'anno scorso, con Thiago Motta in campo, e non ha certo sfigurato nelle gare della nuova Serie A contro Verona e la stessa Inter.

Le indiscrezioni degli ultimi mesi vedevano anche la interessata a Rovella, ma il Genoa per ora non sembra intenzionata a pensare ad un futuro immediato, leggasi 2001, con una partenza del ragazzo. Pronto a crescere in rossobllù: poi si vedrà.

Con il ritorno dei giocatori colpiti dal coronavirus, difficilmente Rovella verrà messo da parte: Maran crede in lui e saranno gli altri interni di centrocampo a doversi riprendere il ruolo da interno o mezz'ala. Superando il nuovo baby cresciuto in un settore giovanile sempre al top.