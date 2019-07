Chi è Rafael Leao, l'attaccante seguito dalla Roma

Per molti è il 'nuovo Mbappè': Rafael Leao, 20enne rivelazione del Lille, ha stregato la Roma e non solo: il club francese chiede 40 milioni di euro.

Una stagione da urlo nel sorprendente che ha chiuso al secondo posto in : il 20enne Rafael Leao è con Nicolas Pepe uno dei giocatori maggiormente cresciuti nell'ultima stagione francese, a tal punto da scatenare l'interesse di numerosi club.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Tra questi c'è la , stregata dalle prestazioni di colui che viene già definito in patria come il 'nuovo Mbappè'. Attaccante esplosivo e forte fisicamente, 188 centimetri di muscoli e velocità: nell'ultima stagione ha messo a segno 8 reti e 2 assist in 26 presenze totali.

Il profilo del classe '99 era già stato analizzato dal , ma i giallorossi stanno facendo più di un pensiero sulla scia della partenza di Dzeko. Nato d Almada da genitori angolani, Rafael Leao è cresciuto a pane e calcio. Dopo aver smaltito i numerosi infortuni, l'ex ha firmato con il Lille, che lo ha strappato alla forte concorrenza di e .

Il giovane talento si è recentemente scrollato di dosso il pesante paragone con Mbappè: "È un giocatore incredibile. Ha 20 anni e si è già dimostrato un buon affare. Ma io sono Rafael Leao e devo lavorare e mettermi alla prova".

Abile nel dribbling e nel gioco aereo, il portoghese ha tutte le qualità del centravanti moderno: può agire da prima punta o da attaccante esterno, dove sprigiona meglio la sua grande velocità nell'allungo. Cresciuto nelle giovanili dello Sporting, ha debuttato in nel febbraio 2018: poco dopo la prima rete in campionato contro il . I problemi finanziari del club portoghese lo hanno portato in , dove si è messo maggiormente in mostra andando a segno in quattro gare consecutive tra il 16 dicembre e il 18 gennaio 2019.

Il potrebbe aver trovato il suo nuovo bomber: Rafael Leao ha già vestito le maglie di tutte le rappresentative giovanili, bruciando anche la tappa dell'Under 18 per approdare direttamente nell'Under 19: la rapida ascesa in Ligue 1 potrebbe presto spingerlo a vestire con continuità la maglia della Nazionale maggiore, in attesa della chiamata di un grande club.

Il Lille lo valuta 40 milioni di euro: la Roma ha già effettuato un primo sondaggio, ma la concorrenza sarà spietata. Il 'nuovo Mbappè' piace a tutti, la dirigenza giallorossa dovrà accelerare i tempi per evitare di ritrovarsi invischiata in costose aste sullo scenario europeo.