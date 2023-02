Rafael Leao incorona Chermiti, il nuovo gioiello dello Sporting: “E’ il mio gemello”

Lo Sporting Lisbona si sta godendo un nuovo gioiello: appena approdato in prima squadra, ha già segnato due goal in campionato.

A solo diciotto anni, è cresciuto nel vivaio dello Sporting Lisbona ed ora, dopo aver fatto intravedere ottime cose a livello giovanile, si sta ritagliando il suo ruolo in prima squadra.

Il suo nome è Youssef Chermiti e, a detta di tanti, molto presto si inizierà a parlare di lui anche al di fuori del Portogallo.

Aggregato alla prima squadra ad inizio 2023, ha giocato cinque partite dei Leões, le ultime tre da titolare. Un’ascesa repentina scandita da due goal segnati consecutivamente (più un assist) in campionato: uno decisivo contro il Rio Ave ed un altro in pieno recupero dell’ultima sfida con il Porto, che non è bastato ad evitare una sconfitta interna per 2-1.

Veloce e dal fisico slanciato (è alto 192 cm), oltre ad un’ottima confidenza con la rete ha anche già mostrato quelle qualità tecniche che sono proprie degli attaccanti solitamente destinati a fare strada.

A chi somiglia? A Rafael Leao. Un paragone che potrebbe sembrare azzardato, ma così non è, visto che a farlo è stato lo stesso gioiello del Milan.

Al termine di Sporting-Porto, lo stesso Leao, sul proprio profilo Twitter, ha dedicato un post per il nuovo talento sfornato dal settore giovanile dei Leões.

“Youssef Chermiti il mio gemello”.

Come Rafael Leao, anche Chermiti, la cui esplosione è stata ritardata da una serie di infortuni, è cresciuto nello Sporting, e sempre come Leao ha iniziato presto a rappresentare il Portogallo a livello giovanile: ha vestito le maglie di U15, U16, U18 ed attualmente gioca nell’U19 (tre goal in due partite).