I più giovani giocatori in campo al Mondiale e i colleghi che partecipano alla Coppa del Mondo 2022 in maniera precoce.

I Mondiali sono sempre stati una vetrina per mettere in mostra al più largo pubblico possibile i giovani calciatori in rampa di lancio. Alcuni di loro hanno segnato veri e propri record di precocità, riuscendo a giocare la competizione più importante del pianeta appena maggiorenni o addirittura minorenni.

Basti pensare a Leo Messi, in campo a 18 anni e 11 mesi, o a Pelè, decisivo già a 17 anni e 7 mesi. Cristiano Ronaldo ha giocato la sua prima gara ai Mondiali, invece, a 21 anni. Nessuno di loro però è nella top tre dei giocatori più giovani di tutti i tempi alla Coppa del Mondo.

IL PIÙ GIOVANE A GIOCARE I MONDIALI

Norman Whiteside detiene il record di tutti i tempi. Un nome che dirà poco, ma che ha potuto fregiarsi del titolo del più giovane di tutti i tempi, ad appena 17 anni e 41 giorni. Il trequarista spazzò via il precedente record di Pelè, per un dato che resiste oramai dal 1982.

I PIÙ GIOVANI GIOCATORI DEI MONDIALI

Nome Età Partita Norman Whiteside 17 anni e 41 giorni Yugoslavia vs Irlanda del Nord (17 giugno, 1982) Samuel Eto'o 17 anni , 3 mesi e 7 giorni Itaia vs Cameroon (17 giugno, 1998) Femi Opabunmi 17 anni 3 mesi e 9 giorni Nigeria vs Inghilterra (12 giugno, 2002) Salomon Olembe 17 anni , 6 mesi e 3 giorni Camerun vs Austria (11 giugno, 1998) Pele 17 anni , 7 mesi e 24 giorni Brasile vs USSR (15 giugno, 1958) Bartholomew Ogbeche 17 anni, 8 mesi e 1 giorno Argentina vs Nigeria (2 giugno, 2002) Rigobert Song 17 anni, 11 mesi e 18 giorni Camerun vs Svezia (19 giugno, 1994) Carvalho Leite 18 anni e 25 giorni Yugoslavia vs Brasile (14 luglio, 1930) Manuel Rosas 18 anni, 2 mesi 26 giorni Francia vs Messico (13 luglio, 1930) Christian Eriksen 18 anni e 4 mesi Danimarca vs Olanda (14 giugno, 2010)

I GIOVANI DEL 2022

Il record di Whiteside resisterà a meno di clamorose ed imprevedibili convocazioni anche nel 2022. Le 32 squadre qualificate ai Mondiali non hanno infatti 17enni pronti a partecipare alla competizione. Una delle poche eccezioni è il centrocampista del Fulham e della Nazionale gallese Luke Harris, che difficilmente farà parte della rappresentativa finale dopo essere stato convocato per la Nations League a settembre.

Diverso il discorso dei 18enni al Mondiale, visto e considerando che diversi classe 2004 potrebberto parteciparvi e persino giocare: tra questi c'è il tunisino Chaïm El Djebali, il centrocampista dello Sporting Abdul Fatawu Issahaku, essenziale per il Ghana e soprattutto colui che dovrebbe entrare senza problemi nella top ten dei giocatori più giovani di sempre al Mondiale: Gavi.

Il centrocampista di Barcellona e Spagna potrebbe esordire al Mondiale a 18 anni e 3 mesi, scalzando così Christian Eriksen dalla top ten. Da non escludere una convocazione a sorpresa da parte degli USA sui giovani provati nel 2022, da Pepi a Paredes, passando per Musah.