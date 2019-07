Chi è Pau Lopez, il nuovo portiere della Roma

Il nuovo portiere della Roma sarà lo spagnolo Pau Lopez, proveniente dal Betis Siviglia: è il numero 1 più costoso della storia giallorossa.

La presenza di Olsen in ritiro è solamente dovuta al fatto che per il portiere svedese non è stata trovata una nuova sistemazione. La sua avventura in giallorosso è oramai al capolinea.

E' infatti assodato, visto l'affare concluso per 20 milioni di euro più altri 7,5 che deriveranno dalla rinuncia alla percentuale relativa alla eventuale futura vendita di Sanabria, che il prossimo portiere della sarà lo spagnolo Pau Lopez. E' il numero 1 più costoso della storia della società romana.

Classe 1994, 189 cm per 77 kg, Lopez ha iniziato la propria carriera nell' , dove si è messo sin da subito in mostra, diventando titolare all'età di 19 anni.

Questo exploit lo ha portato in , precisamente al , ma in Premier League le cose non sono andate come si pensava (solamente 7 presenze con la squadra riserve, mai una in prima squadra). Per questo motivo nel 2017 c'è stato il ritorno all'Espanyol e l'anno successivo, a scadenza di contratto, c'è stato l'approdo al Betis .

Questo il suo score invece della stagione appena conclusa con la maglia biancoverde: 47 goal subiti in 33 partite, 10 partite senza subire goal. 87 le parate, con una percentuale positiva del 64,9% (21 le uscite).

A convincere Petrachi e la dirigenza capitolina a scommettere su di lui è stata però la capacità di giocare bene palla al piede: le stats parlano infatti di ben 1.071 passaggi, il 34% lunghi ed una percentuale di effettuazione positiva del 79%. Parliamo quindi di un vero e proprio 'portiere-regista', capace di poter far partire l'azione da dietro come fosse un difensore o un centrocampista basso.

Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione e l'esordio nella nazionale delle Furie Rosso lo scorso 18 novembre 2018 contro la Erzegovina.

Chi lo conosce bene lo descrive come un portiere affidabile (sicuro più nelle uscite che tra i pali), carismatico ed ogni tanto un po' troppo su di giri, soprattutto nei derby (nell'ultimo derby contro il Siviglia è stato accusato di aver provocato l'espulsione di Roque Mesa, che si è rivelata decisiva per la vittoria del Betis).

Di sicuro i tifosi della Roma non vedono l'ora di poterlo ammirare durante il prossimo derby capitolino contro la di Inzaghi.