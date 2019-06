Chi è Ozan Kabak: il Milan sfida il Bayern per il gioiello turco

Ozan Kabak, difensore classe 2000 dello Stoccarda, è l'oggetto del desiderio del Milan. Su di lui c'è anche il Bayern. Ecco chi è il centrale turco.

Gli sono bastati sei mesi per vincere il premio di 'Rookie of the Season', il premio per il miglior giovane esordiente della , e attirare su di sé gli occhi dei top club europei. Ecco chi è Ozan Kabak, il difensore centrale che insegue il .

Turco, classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del , con cui ha esordito appena diciottenne, nel maggio 2018. Ha iniziato la stagione appena conclusa con il club di Fatih Terim da titolare inamovibile, prima di scegliere una nuova avventura in .

A gennaio è stato lo a convincerlo più di tutti, ma con gli Svevi la stagione non si è conclusa come sognava. La squadra è retrocessa allo spareggio con l'Union Berlino dopo aver chiuso al terzultimo posto in campionato.

Nonostante una classifica deficitaria, Kabak ha comunque trovato il modo di mettere in mostra tutte le sue doti, a partire dalla sua fisicità prorompente. Nonostante la mole, è anche dotato di buon passo e ha ottimi tempi quando si tratta di andare a contrasto. Alle grandi capacità diifensive ha anche aggiunto doti da goleador: ha segnato tre goal in Bundesliga, tutti sugli sviluppi di calci da fermo, compresa una doppietta contro l' .

Doveva formare, insieme a Pavard e Kempf, la cerniera centrale che avrebbe portato lo Stoccarda alla salvezza, ma la missione è fallita all'ultimo tentativo. Kabak e l'ha messa tutta, tanto da finire il match di ritorno dello spareggio con un turbante in testa e il naso rotto a causa di un durissimo scontro aereo con un compagno di squadra. Ma non è bastato ad evitare la retrocessione in Zweite .

Ora può liberarsi dal club che lo ha acquistato a gennaio grazie alla clausola di 15 milioni inserita nel suo contratto. Il Milan sta provando a tentarlo, anche se in Germania si parla molto dell'interessamento del .

I campioni di Germania lo avrebbero voluto già acquistare a gennaio, poi è finita in un altro modo. Sembrano però essere loro i principali antagonisti dei rossoneri nella corsa al 19enne turco: uno che, come ha affermato anche il suo navigato compagno di squadra Gonzalo Castro, più che una promessa può già essere una certezza. Anche in un top club.