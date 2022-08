Chi è Onyedika, il centrocampista del Midtjylland su cui punta il Milan

Il centrocampista nigeriano si è messo in evidenza in Danimarca e nelle coppe europee. Al Milan piace, ma il Midtjylland non fa sconti.

Il mercato del Milan non è ancora concluso. I rossoneri sono alla ricerca di un profilo per completare l'assortimento a centrocampo e tra i nomi più caldi sembra esserci quello di Raphael Onyedika del Midtjylland.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, la richiesta di partenza del club danese è di 10 milioni di euro mentre al momento l'offerta fatta recapitare da Milanello è di 4 milioni più bonus.

CHI E' ONYEDIKA

Nato ad Imo, in Nigeria, il 19 aprile 2001 Raphael Onyedika è un centrocampista impiegato prevalentemente in mediana.

La sua avventura calcistica inizia nell'Ebedei, squadra nigeriana che fa da satellite al Midtjylland. E proprio con la squadra del suo Paese riesce a mettersi in mostra al punto che nel 2019 i danesi decidono di prenderlo in rosa.

Onyedika viene messo a disposizione dell'Under 19, con la quale totalizza 25 presenze tra campionato Primavera danese e Youth League.

L'anno successivo viene invece mandato a giocare, restando però in Danimarca, tra le file del Fredericia in Seconda Divisione.

Qui compie un rapido processo di evoluzione calcistica, che lo porta a essere richiamato dal Midtjylland per esordire finalmente in prima squadra.

Nella stagione 2021/2022 avviene la sua consacrazione nel calcio danese: Onyedika gioca con regolarità tanto in campionato quanto nelle coppe e a fine stagione si porta a casa anche la Coppa di Danimarca.

Onyedika rappresenta l'ennesimo caso del laboratorio di talenti del Midtjylland, che negli ultimi anni ha saputo far emergere giocatori sconosciuti o ancora meglio rilanciare quelli dimenticati o in fase calante.

Forte e strutturato fisicamente, il nigeriano è un mediano in grado di garantire una copertura ulteriore in fase difensiva, mettendosi al servizio del reparto arretrato della sua squadra quando gli avversari incalzano.

La predisposizione alla difesa lo ha portato in qualche occasione a ricoprire anche il ruolo di centrale in una linea a quattro, mettendosi a disposizione per giocare tanto a destra quanto a sinistra.

Caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per la squadra di Pioli, rimasta priva di Kessié in mezzo al campo dopo la sua partenza a parametro zero direzione Barcellona.

Tra le fila del Milan, uno come Onyedika rappresenterebbe un vice Tonali in grado anche di gestire palloni che scottano e impostare il gioco per le ripartenze.

A questo, va aggiunta una naturale predisposizione ad una perfetta forma fisica. La sua cartella clinica è immacolata ed è sempre stato a disposizione del tecnico Henrik Jensen.

Strapparlo ai danesi non sarà però così facile. Soprattutto perché non sembrano intenzionati a fare sconti sul prezzo.