Chi è Mauro Leo, il nuovo direttore sportivo della Roma

E’ Mauro Leo il nuovo direttore sportivo della Roma. Dirigente dalla lunga esperienza come osservatore, lavorerà a stretto contatto con Tiago Pinto.

La Roma ha un nuovo direttore sportivo. Si tratta di Mauro Leo, figura che già faceva parte della famiglia giallorossa in veste di scout e che ora va a ricoprire un ruolo rimasto vacante dopo l’addio, consumatosi lo scorso 28 febbraio 2022, di Morgan De Sanctis.

Per il club capitolino non si tratta di uno stravolgimento a livello di organigramma, bensì di una scelta fatta anche di tipo burocratico.

Per le regole della FIGC è infatti necessario che ogni società abbia un direttore sportivo con patentino conseguito in Italia e la scelta della Roma è ricaduta proprio su Mauro Leo che, tra l’altro, può vantare una lunga esperienza nel mondo del calcio.

QUALI SARANNO LE SUE MANSIONI

Sarà ancora Tiago Pinto l’uomo a capo del mercato giallorosso. Il dirigente portoghese conserva il ruolo di general manager e tutti i compiti che ha tenuto negli ultimi due anni.

Sarà dunque Tiago Pinto l’uomo al quale spetteranno tutte le decisioni strategiche in ambito di calciomercato, mentre Mauro Leo sarà una sorta di suo vice.

Secondo quanto trapelato si occuperà soprattutto dei giocatori in prestito, ma anche delle operazioni in uscita e di quelle mansioni seguite non direttamente da Tiago Pinto.

Nel gruppo degli scout della Roma resteranno invece Javier Weimar, José Fonte, Alessio Scarchilli ed Enrico Paresce.

UNA LUNGA ESPERIENZA

Mauro Leo è entrato a far parte della famiglia giallorossa un anno fa. In precedenza ha maturato una profonda esperienza come osservatore in club come Espanyol, Novara, Trapani, Juventus, Inter.

L'articolo prosegue qui sotto

Lunga, in particolare, è stata la sua esperienza in bianconero che è iniziata nel 2013 e si è conclusa nel 2019. In questo arco di tempo ha avuto dunque la possibilità di lavorare con dirigenti come Marotta, Paratici e Cherubini.

Adesso il passo più importante della sua carriera che evidentemente rappresenta un premio per quanto di buono fatto nei suoi primi mesi in giallorosso.