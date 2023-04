Chi è Matteo Prati, il gioiello della SPAL che stupisce in Serie B

Il diciannovenne, arrivato in biancazzurro dal Ravenna, ha già segnato due goal in Serie B, diventando uno dei prospetti più interessanti.

Il campionato della SPAL è in salita: i ferraresi stanno lottando per non retrocedere in Serie C e hanno cambiato due volte allenatore, sostituendo prima Venturato con Daniele De Rossi, poi il campione del mondo del 2006 con un suo compagno di spedizione a Berlino, Massimo Oddo.

Nonostante le difficoltà però, c'è un giocatore che sta attirando le attenzioni di molti: è Matteo Prati.

CHI E' MATTEO PRATI

Prati è un centrocampista del 2003, che si sta guadagnando sempre più spazio, con qualità e con prestazioni di alto livello.

A 19 anni, il mediano arrivato dal Ravenna è sceso in campo 15 volte, segnando due goal e fornendo un assist. Si tratta di un centrocampista duttile, capace di svariare sia in fase offensiva che in quella difensiva.

Merito di Daniele De Rossi, che lo ha lanciato nel campionato cadetto, facendogli trovare via via sempre più spazio. Uno spazio che ora, sotto la guida di Oddo, trova con continuità.

UN MEDIANO MODERNO

Prati gioca con velocità e ordine, in un sistema di gioco che si regge sull'apporto fondamentale del centrocampo. Per questo, ha saputo brillare nonostante i risultati della sua squadra, quest'anno siano sotto le aspettative. Ricopriva lo stesso ruolo anche al Ravenna, ma di certo la Serie B ha ritmi e intensità diversi rispetto alla C, un campionato comunque competitivo, ma meno della serie cadetta, dove comunque Prati non ha sfigurato, anzi.

GOAL PESANTI

Dati alla mano, il suo apporto alla causa della SPAL è servito eccome: in goal nella vittoria per 2-1 con il Cittadella, in goal nel 3-1 nello scontro salvezza con il Benevento, Prati ha contribuito a due vittorie molto pesanti per una squadra che cerca di rimanere in Serie B.

MINUTAGGIO CRESCENTE

Prati ha giocato solo 10 minuti a settembre e 13 a ottobre, poi a dicembre c'è stata una svolta: 10 presenze consecutive, tutte da titolare, metà delle quali senza essere sostituito. Di fatto, oggi Matteo Prati è un titolare della Spal, tutto a 19 anni compiuti a fine dicembre.

Per questo gli esperti dicono che il suo nome è stato appuntato sui taccuini degli osservatori e dei direttori sportivi di diverse squadre, che nella prossima finestra di mercato, comunque andrà la lotta salvezza della SPAL, proveranno a prendere Prati, che intanto inizia a far gola anche allo staff azzurro.

Chissà che nei prossimi mesi non lo vedremo vestire la maglia dell'Under 21 di mister Nicolato.