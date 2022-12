Chi è Luis de la Fuente, il successore di Luis Enrique alla guida della Spagna

Tutto su Luis de la Fuente, il nuovo commissario tecnico della Spagna: è stato scelto come successore di Luis Enrique.

Si è chiusa ufficialmente l'avventura di Luis Enrique sulla panchina della Spagna. L'ormai ex Ct - in carica dal 2018 - non proseguirà la propria avventura alla guida de 'La Roja', dopo l'uscita di scena dai Mondiali, con gli iberici sconfitti ai calci di rigore dal Marocco negli ottavi di finale.

La Federazione spagnola ha già nominato il suo successore, chiamato ad ereditare il timone della selezione spagnola a partire dalle gare di qualificazione che mettono in palio un posto a Euro 2024. Il prescelto è Luis de la Fuente.

🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol



✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes



🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

CHI E' LUIS DE LA FUENTE

Luis de la Fuente è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della Spagna, dopo il quadriennio targato Luis Enrique. Classe 1961, De la Fuente è stato promosso dalla Nazionale Under 21 che guidava dal 2018.

Ex calciatore, esattamente con il suo predecessore, ha speso la totalità della sua carriera in patria, vestendo le maglie di Athletic Bilbao - club nel quale ha militato per oltre un decennio - Siviglia e Alaves.

Una volta terminata la carriera da giocatore, ha intrapreso il percorso da tecnico a partire dal 2005, sempre agli ordini del Bilbao dove è stato inizialmente inserito come tecnico delle formazioni giovanili.

Nella stagione 2006-2007 e successivamente nella 2009-2010 ha guidato il Bilbao Athletic, ossia la squadra 'B' del club basco, in entrambi i casi in Segunda Division B.

Dopo una brevissima parentesi sulla panchina dell'Alaves - dal quale è stato esonerato - De la Fuente è entrato nell'organigramma della Federcalcio spagnola.

Nel 2015 ha trionfato agli Europei di categoria in Grecia al timone dell'Under 19, mentre con l'Under 18 ha vinto i Giochi del Mediterraneo tre anni più tardi.

Il 24 luglio del 2018 è stato promosso a commissario tecnico dell'Under 21 succedendo ad Albert Celades, inserendo nel proprio palmares la vittoria degli Europei nel 2019 (giocati in Italia) e la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, alle spalle del Brasile.

Ad attenderlo, ora, c'è una nuova sfida alla guida della Nazionale maggiore. Un nuovo capitolo tutto da scrivere per entrare a far parte della gloriosa storia della 'Roja'.