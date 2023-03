Il Torino piomba su Fullkrug: nel mirino l'attaccante della Germania e capocannoniere di Bundesliga

Il club granata vuole un rinforzo in attacco e pensa al centravanti del Werder Brema e della Germania: ha segnato due goal al Mondiale in Qatar.

Il Torino guarda in Germania per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. I radar del club granata sono su Niclas Fullkrug, attaccante del Werder Brema e della nazionale tedesca.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il centravanti classe 1993 è l’obiettivo del direttore sportivo Vagnati in vista della prossima stagione. Fullkrug sta vivendo un momento d’oro con 3 goal nelle ultime due gare con la Germania di Hansi Flick. Inoltre ha messo a segno due reti anche in occasione dei Mondiali in Qatar.

In Bundesliga, invece, il classe ’93 è al primo posto della classifica marcatori con 15 goal, tre in più degli inseguitori Grifo, Thuram e Nkunku, a cui si aggiungono 5 assist.

Numeri e prestazioni importanti che hanno attirato l’attenzione del Torino di Urbano Cairo. I granata sono consci della forte concorrenza per l’attaccante del Werder Brema ma vogliono capire le condizioni del trasferimento per valutare un possibile assalto.