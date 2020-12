Chi è Emil Roback, il talento svedese del Milan mandato da Ibrahimovic

Attaccante svedese classe 2003, è stato acquistato in estate dal Milan per 2 milioni di euro. Un investimento per il futuro, sul quale assicura Ibra.

Attaccante, svedese, in forza al : no, non stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, bensì di Emil Roback, il primo acquisto estivo del Milan 2020/2021. I rossoneri hanno speso 2 milioni di euro per strappare il giocatore all' Hammarby, il club di cui è proprietario proprio Ibrahimovic, che ha fatto da sponsor nell'operazione.

Ibra ha garantito sulle qualità di Roback, ma il Milan aveva fatto seguire il giocatore già da tempo tramite il capo scouting Moncada. E, vista l'emergenza offensiva in casa rossonera, acuita dall'infortunio di Rebic, Emil potrebbe avere presto l'occasione di dimostrare il suo valore, dato che è stato convocato in prima squadra in vista della partita contro il .

CHI E' ROBACK, NUOVO ATTACCANTE DEL MILAN

Classe 2003, nazionalità svedese, Roback è cresciuto nelle giovanili nell'Hammarby e ha firmato il suo primo contratto da professionista lo scorso gennaio ad appena 16 anni. Dopo un periodo di prestito al Frej, è tornato all'Hammarby esordendo in Coppa di contro l'IFK Goteborg a giugno.

Già nel 2019 ha esordito con la nazionale svedese Under 17, segnando il primo goal contro la in amichevole. Roback ha mostrato subito qualità fisiche e tecniche di un certo livello, al punto da essere paragonato a un giovane Henry dagli addetti ai lavori.

Paragoni scomodi a parte, Roback è il tipo di attaccante che ama partire da dietro, prendendo palla sulla trequarti, spesso sull'esterno, per poi puntare la porta sfruttando la sua progressione e le sue doti di corsa. A volte esagera nelle azioni personali, ma l'esperienza in lo aiuterà certamente a sgrezzarsi dal punto di vista tattico e mentale.

ROBACK NEL MILAN, DOVE GIOCHERA'?

Roback, che ha svolto la preparazione precampionato con la prima squadra e disputato anche alcune amichevoli, come quella di San Siro contro il Monza, è stato poi aggregato alla Primavera del Milan, ma si è dovuto subito fermare per un infortunio al polso. Pioli lo ha provato principalmente da attaccante esterno, ma Emil può sicuramente giocare anche da punta centrale.