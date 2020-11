Chi è Elia Petrelli, una tripletta con la Juventus U23 sotto gli occhi di Pirlo

Attaccante classe 2001, maglia numero 7 sulle spalle: Elia Petrelli ha realizzato una tripletta nella vittoria della Juventus U23 contro la Pistoiese.

Frabotta, Portanova, Dragusin, Di Pardo...e se ora toccasse a lui? Pirlo in questo inizio di stagione, un po' per scelta e un po' per necessità, ha pescato spesso dall'Under 23.

Un'attenzione quella verso la seconda squadra della confermata dalla presenza in tribuna per assistere alla gara di campionato contro la Pistoiese.

Gara in cui si è messo in luce Elia Petrelli, giovane attaccante con la maglia numero 7 sulle spalle e primo 2001 a realizzare un tripletta in Serie C. Promosso solo quest'anno dalla Primavera all'Under 23, Petrelli è arrivato alla Juventus nel 2016 dal Cesena.

Prima punta molto forte fisicamente, è bravissimo a proteggere il pallone e aprire spazi per gli inserimenti dei compagni. Proprio le caratteristiche perfette per fare da spalla al suo idolo Cristiano Ronaldo.

"Avere la possibilità di allenarsi con lui è il massimo: Ronaldo e gli altri campioni della sono disponibili e mi danno consigli".

Ai tempi del Cesena sulle tracce di Petrelli c'erano anche , e . Il ragazzo però ha scelto la Juventus e ora sogna la prima chiamata tra i grandi. Pirlo intanto osserva e prende appunti.