Chi è Diego Demme, il primo acquisto di gennaio del Napoli

Tutto su Demme, prossimo centrocampista del Napoli: Diego per Maradona, la passione per la città partenopea, tanta grinta e la passione per FIFA.

Diego Demme, a breve, sarà un nuovo calciatore del . Il blitz a sorpresa del ds Giuntoli consegnerà a Gattuso il centrocampista (e attuale capitano) del , con cui il tecnico spera di puntellare il reparto fornendo più sostanza.

Sostanza che è senza dubbio nelle corde di Demme, classe '91 tedesco di origini italiane: Napoli era nel suo destino, vista la passione per la città (dove si reca spesso nel tempo libero) e la scelta del padre (calabrese) di chiamarlo Diego in omaggio a Maradona per via della sua fede partenopea.

Demme ha il contratto col Lipsia in scadenza nel 2021 (la società ha come linea quella di puntare su gente sotto i 24 anni e non rinnovare chi è più in là con l'età), arriverà in azzurro per 12 milioni di euro più eventuali bonus e fungerà da vertice basso nella mediana a tre voluta da Gattuso: in attesa di Lobotka (o Seri), sarà lui l'uomo deputato a dare quantità e filtro a un settore apparso troppo fragile quest'anno.

Nel Lipsia Demme ha sempre giocato in un centrocampo a due, ma nella scorsa stagione ha saputo ben disimpegnarsi da schermo in uno schieramento a tre. In questo Napoli, risulta difficile immaginarlo da interno. Tanta grinta, ottima interdizione, garanzia di equilibrio e pochissima propensione offensiva: lo testimonia il solo goal realizzato in carriera, nel 2016/2017. Ironia della sorte, l'idolo di una vita è stato proprio... Gattuso.

Al Lipsia dal 2014, Demme è pronto a cambiare aria e Paese dopo aver contribuito alla scalata del club dalle serie inferiori fino al vertice della . Una crescita, che gli è valsa anche la chiamata in Nazionale.

L'articolo prosegue qui sotto

E' avvenuto nel 2017, quando il prossimo acquisto del Napoli debuttò con la maglia della contro San Marino in un match valido per le qualificazioni ad : gettone, questo, che non lo rende più convocabile con l' (scenario possibile grazie al doppio passaporto).

Infine un curioso aneddoto tra prato verde e videogames, legato alla Virtual Bundesliga (competizione ufficiale di FIFA 20 creata parallelamente al massimo campionato tedesco): Demme, è l'unico ad essere sia calciatore professionista in campo che giocatore 'pro' del Lipsia nel torneo del celebre gioco di calcio.

Un profilo da scoprire, sia dentro che fuori dal terreno di gioco: il Napoli sta per abbracciare Demme, il primo colpo di gennaio arriva dalla Germania.