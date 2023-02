Chi è Ciro Santoriello, pm dell'inchiesta Prisma sulla Juventus

Magistrato presso la Procura di Torino, è considerato estremamente preparato sui reati economici. Ha preso parte ad indagini di grande rilievo.

E’ uno dei pm della procura di Torino che stanno conducendo l’inchiesta ‘Prisma’, ovvero l'indagine partita da una serie di controlli di Consob e Covisoc con la quale si stanno analizzando alcune operazioni condotte negli ultimi anni dalla Juventus, ed il suo nome è recentemente finito a centro di un vortice di polemiche a causa di un video nel quale lo si sente pronunciare la frase “Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus”.

Il nome di Ciro Santoriello è diventato notissimo ai tifosi di fede bianconera e non. Le immagini, si tratta di uno spezzone di quaranta secondi di un video dalla durata integrale superiore alle quattro ore, che lo ritraggono sono immediatamente diventate virali e le sue frasi (anche se in quel contesto stava spiegando perché aveva archiviato un’indagine proprio sulla Juventus), hanno fatto discutere moltissimo portando alcuni a parlare di ‘parzialità’.

CHI E’ CIRO SANTORIELLO

Nato a Latina nel 1965, si è laureato in giurisprudenza nel 1989 presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma.

Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale e Pubblico presso la stessa Sapienza tra il 1990 ed il 1993, ha successivamente portato avanti una lunga attività universitaria in veste di professore.

Magistrato presso la Procura di Torino, dal 2016 è coordinatore, nella stessa Procura, del Gruppo di Diritto Penale dell’Economia.

Noto per essere un magistrato estremamente preparato sui reati economici (reati del curatore, diritto penale societario, bancarotta e bilanci), ha fatto prima parte del pool coordinato dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e successivamente è stato destinato alla lotta al crimine organizzato.

Nel corso della sua carriera ha preso parte ad indagini di grande rilievo, compreso alcune in ambito sportivo (tra le quali quelle sul caso Auxilium, la più importante squadra di basket di Torino, ed una relativa a presunte irregolarità nei bilanci 2015 e 2016 della Juventus).

A confermare la sua grande esperienza e preparazione in fatto di reati economici, anche i numerosi testi pubblicati a partire dagli inizi degli anni 2000, oltre alla presenza di molti convegni e congressi in materia in vede di relatore.