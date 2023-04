Chi è Rayan Cherki, un altro possibile oriundo per Mancini: talento del Lione, tifava Juventus

Il talentino del Lione è sotto la lente del CT azzurro per via delle sue origini italiane: dopo Retegui arrivo un'altra convocazione per un oriundo?

Dopo la convocazione di Mateo Retegui, che ha segnato due goal nelle prime due presenze in azzurro, e che è il capocannoniere del campionato argentino, con 8 reti in 10 partite, sembra che il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini abbia messo gli occhi su un giovane talento del calcio europeo,

Si tratta di Rayan Cherki, giocatore del 2003 che sta prendendo sempre più spazio nel Lione, dove ha esordito nel 2019, a soli 16 anni.

Cherki è franco-algerino, ma avrebbe lontane discendenze italiane per via dei bisnonni. La nonna di suo padre infatti, era di Bari e si trasferì in Francia. Per questo, vista la penuria di attaccanti che sta affliggendo gli Azzurri, con gli infortuni di Immobile, Chiesa ancora non al top, Belotti ancora a quota zero goal in campionato ed Europa League con la Roma, si potrebbe pensare a una scelta azzardata, ma curiosa.

Cherki è uno dei talenti più cristallini della sua generazione: con il Lione ha segnato 9 goal in 55 apparizioni tra seconda e prima squadra, dimostrandosi pronto e capace a giocare bene in area e fuori.

Per quanto riguarda la nazionale invece, Cherki ha fatto la trafila con la Francia, mettendo a referto 4 reti nelle sue 7 presenze con l'Under 21 transalpina.

E pensare che un rapporto con l'Italia c'è sempre stato: più volte Cherki ha infatti dichiarato che da bambino tifava Juventus, come suo padre Fabrice, che aveva come idolo Michel Platini.

Un tifo che quindi è stato ereditato: da padre in figlio, l'amore per la squadra più titolata d'Italia.

A 7 anni è arrivata la chiamata dell'academy del Lione, che da lì non lo ha più mollato. Ora, a 19 anni e mezzo, arriva l'opportunità che può cambiare una vita: chissà se il giovane Cherki sceglierà di cambiare del tutto sponda, lasciando la Francia, e optando per la nazionale italiana.