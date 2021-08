Il Chelsea sfida il Villarreal nella Supercoppa Europea: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CHELSEA-VILLARREAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Chelsea di Thomas Tuchel sfida il Villarreal di Unai Emery nella Supercoppa europea. I Blues sono i vincitori della passata edizione della Champions League, e se la vedranno con il Sottomarino giallo, che ha trionfato nella scorsa edizione dell'Europa League.

In caso di vittoria, i Blues solleverebbero per la seconda volta nella loro storia il trofeo, mentre per gli spagnoli si tratterebbe di una prima volta assoluta.

I londinesi, in attesa dell'inizio della Premier League, hanno giocato finora tre partite amichevoli nel precampionato, con 2 vittorie di misura per 2-1 su Bournemouth e Arsenal e un pareggio nell'impegno più recente con il Tottenham.

Gli spagnoli invece hanno giocato 4 partite, senza ottenere mai una vittoria: 2 pareggi contro Levante e Leeds, e 2 sconfitte con l'Olympique Marsiglia e il Leicester City, fresco vincitore della Supercoppa inglese.

In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea-Villarreal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-VILLARREAL

Chelsea-Villarreal si disputerà la sera di mercoledì 11 agosto 2021 nel palcoscenico del National Football Stadium at Windsor Park di Belfast. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 21.00.

La sfida Chelsea-Villarreal sarà visibile in diretta streaming su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati. La Supercoppa europea potrà essere seguita anche sugli smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console da gioco Playstation o Xbox o a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Il confronto Chelsea-Villarreal potrà essere seguito dagli utenti Amazon Prime Video in diretta streaming anche su pc e notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando la app, avviandola e cliccando su 'Dirette e prossimo eventi'.

I lettori dipotranno seguire la Supercoppa europea,ancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi della gara.

Tuchel dovrebbe affidarsi sul piano tattico ad un 3-4-2-1. Davanti al portiere Mendy, la difesa dei londinesi potrebbe essere composta da Zouma, Thiago Silva e Rüdiger. A centrocampo James e Marcos Alonso saranno i due esterni, con Kanté e Kovacic interni. In attacco Werner sarà il centravanti alle spalle di Havertz e Ziyech, che agiranno a loro supporto sulla trequarti.

Unai Emery, dal canto suo, si affiderà probailmente ad un 4-4-2. In attacco Gerard Moreno affiancherà Fer Niño. In mediana Manu Morianes e Foyth saranno gli interni, con Manu Trigueros e Yéremi a presidiare le due fasce. Fra i pali giocherà Ansenjo, con una linea difensiva che vedrebbe Gaspar e Pedraza terzini, e Mandi e Albiol comporre la coppia centrale difensiva.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Havertz, Ziyech; Werner.

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo; Gaspar, Mandi, Albiol, Pedraza; Manu Trigueros, Manu Morlanes, Foyth, Yéremi; Gerard Moreno, Fer Niño.