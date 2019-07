Chelsea, ufficiale l'addio di Gianfranco Zola: è stato assistente di Sarri

Nella giornata odierna il ha dato il benvenuto ad un ex bandiera, Frank Lampard, nominato come nuovo manager. Ma ha al contempo detto addio ad un'altra vecchia bandiera dei Blues, Gianfranco Zola.

Il sardo, assistente di Sarri nella stagione appena trascorsa, è stato infatti salutato dalla società con un comunicato apparso sul sito ufficiale.

" Dopo aver vissuto una stagione come vice allenatore Gianfranco Zola lascia il Chelsea . La leggenda dei Blues è tornata lo scorso luglio per fare parte dello staff di Sarri. Ha giocato un ruolo importante nell'assistere il suo connazionale nell'adattamento al calcio inglese, utilizzando la sua esperienza maturata negli anni".

Thanks for everything, Gianfranco.