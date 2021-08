Il Chelsea sogna Lukaku: pronta una grande offerta per convincere l'Inter

Romelu Lukaku è il grande obiettivo del Chelsea per l'attacco: i 'Blues' vogliono presentare una super offerta per convincere l'Inter a farlo partire.

Il Chelsea vuole riportare Romelu Lukaku a Stamford Bridge. L'attaccante belga è il grande obiettivo di mercato dei campioni d'Europa, a caccia di un centravanti da regalare all'allenatore tedesco Thomas Tuchel.

I 'Blues' vogliono approfittare la situazione delicata a livello finanziario dell'Inter per convincere il club di viale della Liberazione a lasciar partire il classe 1993. La società londinese vorrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino di Marcos Alonso, seguito a lungo dal club nerazzurro.

Nonostante le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, il Chelsea continua a corteggiare l'attaccante del Belgio.

"Lukaku non è in vendita. È una pedina chiave nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi" ha dichiarato il dirigente nerazzurro.

Dopo l'addio di Olivier Giroud, passato al Milan, il Chelsea è alla ricerca di un nuovo attaccante. Gli obiettivi principali restano Erling Haaland ed Harry Kane, ma se il Borussia Dortmund non è disposto a vendere il primo, il Tottenham non permetterà mai alla sua stella di passare nelle fila dei rivali.

Lukaku ha già vestito la maglia del Chelsea ma non è riuscito a lasciare il segno: arrivato nel 2011 dall'Anderlecht, si è trasferito in prestito al West Bromwich nel 2012 e all'Everton l'anno successo. Il belga ha lasciato il Chelsea per trasferirsi a titolo definitivo ai 'Toffees' dopo aver collezionato appena 15 presenze e nessun goal con la maglia dei 'Blues'.

Ora il Chelsea vorrebbe riportarlo a Stamford Bridge per scrivere un nuovo capitolo, ma questa volta diverso rispetto a quello di dieci anni fa.