Chelsea, i nuovi numeri di maglia: la 10 di Hazard va a Willian

Il Chelsea ha comunicato la numerazione ufficiale in vista della prossima stagione: Willian si prende la 10, la 9 va ad Abraham, Bakayoko con la 14.

Anno primo dopo Eden Hazard, al . E dilemma inevitabile, anche se chiaramente meno importante delle varie questioni tecnico-tattiche legate all'eredità del belga: chi si prenderà la maglia lasciata vacante dal nuovo giocatore del ?

Risposta arrivata proprio oggi. E a fornirla è stata proprio il Chelsea, che ha diramato ufficialmente la numerazione per la prossima stagione. Ebbene, la maglia numero 10 è caduta sulle spalle del brasiliano Willian, che, anche in questo senso, avrà dunque l'onore e l'onere di non far sentire la mancanza di Hazard.

👀 A closer look at this year's squad numbers! pic.twitter.com/yxAHGRwakd — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2019

Una piccola sorpresa, se è vero che fino a qualche settimana fa era convinzione comune che a ereditare la 10 di Hazard sarebbe stato Callum Hudson-Odoi, gioiellino di casa. L'inglese si è invece 'accontentato' della 20. Mentre l'ex rossonero Bakayoko, che resta sul mercato, si è preso la 14.

E la numero 9? Se l'è presa Tammy Abraham, bella conferma del precampionato, tornato dal prestito all' dove ha bucato un portiere dopo l'altro. Senza poter operare sul mercato in entrata, il Chelsea ha deciso di affidare a lui la maglia dei centravanti.