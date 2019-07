Chelsea-Lampard, accordo trovato: a ore l'ufficialità dei Blues

Frank Lampard sarà il nuovo allenatore del Chelsea: l'ex leggenda firmerà un contratto triennale, rimpiazzando Sarri sulla panchina dei Blues.

A volte ritornano. Anche in altre vesti. Frank Lampard, una vita al da giocatore, bandiera e leggenda, è pronto a tornare a casa: il nuovo allenatore dei Blues, dopo la separazione da Maurizio Sarri, sarà lui.

Lampard e il Chelsea hanno trovato un accordo per quanto riguarda i termini del contratto da far firmare al manager. Questi firmerà per tre anni, fino al 30 giugno del 2022. L'annuncio da parte del club londinese è atteso nelle prossime ore.

Si tratta della naturale conclusione di un processo iniziato con l'addio di Sarri, tornato in per allenare la , e proseguito con il permesso da parte del : una settimana fa i Rams avevano permesso ufficialmente a Lampard di parlare con il Chelsea, preparandosi dunque alla separazione.

Lampard conterà sull'ex compagno di squadra Claude Makelele in uno staff composto per il resto dagli stessi assistenti avuti a Derby: tra questi Jody Morris, altro ex compagno e suo vice. Dopo firma e ufficialità, inizierà la preparazione per la nuova stagione. Al Chelsea sta per aprirsi una nuova era.