Chelsea, Kovacic resta: riscatto dal Real Madrid per 50 milioni di euro

Il Chelsea ha deciso di riscattare Mateo Kovacic e verserà 50 milioni di euro al Real Madrid. Sfuma così il possibile ritorno in Serie A.

Il futuro di Mateo Kovacic sarà ancora a Londra. Il infatti, secondo quanto riporta 'Sky Sport', ha deciso di riscattare il centrocampista croato dal .

I Blues quindi, come previsto al momento del prestito, verseranno 50 milioni di euro bonus compresi entro il 30 giugno per trattenere Kovacic. Sfuma così definitivamente il possibile ritorno del croato all'.

I nerazzurri, così come i cugini del , avevano pensato seriamente di riportare Kovacic in negli scorsi mesi ma a patto ovviamente che il Chelsea non esercitasse il diritto di riscatto. Cosa invece puntualmente avvenuta.

D'altronde il Chelsea ha potuto procedere al riscatto di Kovacic nonostante il blocco del mercato dato che il giocatore, seppure in prestito, risulta già tesserato dal club inglese.

Nell'ultima stagione Kovacic ha collezionato 52 presenze col Chelsea di Sarri tra tutte le competizioni senza mai trovare la via della rete. Abbastanza, evidentemente, per convincere i Blues a riscattarlo.

Al contrario di Kovacic, invece, chi rientrerà alla base è Gonzalo Higuain che nei sei mesi di prestito non ha certo brillato e quindi tornerà alla . In attesa di trovare una nuova sistemazione.