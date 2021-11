CHELSEA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Juventus

Chelsea-Juventus Data: 23 novembre 2021

23 novembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky , Canale 5

Streaming: Sky Go, NOW, sportmediaset.it

La Juventus, già matematicamente qualificata agli ottavi di Champions League, fa visita al Chelsea nella quinta giornata della fase a gironi.

I bianconeri hanno vinto le prime quattro partite e dunque sono ancora a punteggio pieno. Alla squadra di Allegri basterà non perdere per avere la certezza di passare il turno da primi del proprio girone, mentre il Chelsea deve almeno pareggiare per conquistare la qualificazione matematica agli ottavi.

Nella gara d'andata la Juventus ha sconfitto il Chelsea per 1-0 grazie al goal realizzato da Federico Chiesa in avvio di ripresa. Quella resta ad oggi l'unica sconfitta dei Blues nel girone e solo i bianconeri sono finora riusciti a bucare la difesa della squadra di Tuchel in Champions League.

Nei precedenti tra le due squadre giocati a Londra invece la Juventus non è ancora riuscita a vincere: sconfitta per 1-0 nel 2009 e pareggio 2-2 nel 2012, quando sulla panchina bianconera sedeva ancora Antonio Conte.

In questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie su Chelsea-Juventus : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming .

ORARIO CHELSEA-JUVENTUS

Chelsea e Juventus si affronteranno martedì 23 novembre 2021, il teatro della gara sarà lo 'Stamford Bridge' di Londra. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 21,00 .

DOVE VEDERE CHELSEA-JUVENTUS IN TV

La gara valida per la quinta giornata del Gruppo H di Champions League che vedrà protagoniste Juventus e Chelsea verrà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. La partita sarà inoltre disponibile per gli abbonati a Sky Sport su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset e Sky non hanno ancora reso noti i nomi dei telecronisti che commenteranno Chelsea-Juventus.

CHELSEA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Chelsea-Juventus sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky potranno seguirla tramite Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android, mentre Mediaset trasmetterà la sfida in chiaro sul sito sportmediaset.it. Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming di Sky.

Chi non potrà guardare la partita in tv o in streaming avrà comunque la possibilità di seguire Chelsea-Juventus grazie alla diretta testuale qui su Goal . Vi racconteremo il match minuto per minuto dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-JUVENTUS

Probabile 3-4-3 per Tuchel con Thiago Silva a guidare la difesa, Azpilicueta e l'ex viola Alonso sugli esterni. A centrocampo i titolarissimi Jorginho e Kanté mentre Ziyech e Mount agiranno alle spalle di Havertz, che sostituisce l'infortunato Lukaku.

Allegri deve valutare le condizioni di Danilo, De Sciglio, Chiellini, Ramsey e Dybala mentre è sicuramente out Bernardeschi. Possibile la conferma del 4-3-3 vista contro la Lazio con Cuadrado arretrato nel ruolo di terzino destro, mentre sulla sinistra rientra Alex Sandro. A centrocampo ancora Locatelli, McKennie e Rabiot. Davanti il tridente composto da Chiesa, Morata e Kulusevski.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Kulusevski.