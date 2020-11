Chelsea, Havertz positivo al coronavirus: non ci sarà contro il Rennes

Il Chelsea perde Kai Havertz per la sfida di Champions League contro il Rennes: il tedesco è risultato positivo al Covid-19.

Brutta notizia per il di Lampard, che poco prima del fischio d'inizio della sfida di contro il perde Kai Havertz, risultato positivo al coronavirus dopo gli ultimi tamponi effettuati alla squadra.

Il trequartista tedesco ha contratto il virus ed è stato subito messo in isolamento: un pesante forfait per i Blues, che comandano attualmente il gruppo E a quota 4 punti insieme al . Il giovane talento salterà sicuramente anche la sfida di campionato contro lo Sheffield in programma sabato e gli impegni con la nazionale tedesca in occasione della sosta.

Quattro reti e tre assist nelle sue prime dieci presenze con la nuova maglia del Chelsea: grande impatto con il calcio inglese per l'ex Leverkusen, autentico protagonista nel match di contro il Barnsley con una tripletta.