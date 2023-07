Il Chelsea perde Fofana per infortunio: rottura del legamento crociato

Il Chelsea e Pochettino non potranno contare per diversi mesi sul centrale francese. E’ stato già sottoposto ad intervento chirurgico.

La stagione non è ancora iniziata, ma il Chelsea si ritrova già costretto a fare i conti con un grave infortunio.

Wesley Fofana infatti, nel corso del ritiro estivo, ha riportato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio che lo costringerà ad un lungo stop (secondo i media inglesi rischia di saltare quasi tutta la stagione).

A confermare l’entità del problema è stato lo stesso club londinese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il difensore Wesley Fofana è stato sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore.

Il 22 non si è recato in America con il resto della squadra per il tour pre-campionato, poiché la visita specialistica alla quale è stato sottoposto ha purtroppo confermato che sarebbe stata necessaria un’operazione.

Wesley ora inizierà il suo recupero e lavorerà con il dipartimento medico del club a Cobham durante la fase di riabilitazione”.

Un duro colpo per Mauricio Pochettio che perde così uno dei potenziali titolari in difesa. Fofana, che era stato acquistato la scorsa estate dal Leicester per 70 milioni di euro più bonus, è reduce da una stagione nella quale ha collezionato solo ventidue presenze complessive, quindici delle quali in campionato, poiché frenato per mesi proprio da un infortunio al ginoccio.

Anche ai tempi del Leicester aveva riportato un altro grave infortunio: nell’agosto del 2021 si è rotto la gamba nel corso di un’amichevole con il Villarreal ed è stato costretto ad uno stop di ben sette mesi.