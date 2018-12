Chelsea-Bournemouth: diretta streaming gratis

Guarda Chelsea-Bournemouth in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

La Coppa di Lega inglese è arrivata ai quarti di finale e, tra le compagini ancora in cosa per la vittoria finale c’è anche una delle protagoniste più attese: il Chelsea di Maurizio Sarri.

Chelsea-Bournemouth è solo su DAZN: clicca qui e attiva il mese gratuito

I Blues, dopo aver superato gli ostacoli Liverpool e Derby, si apprestano ad affrontare il Bournemouth di Eddie Howe. Match unico, chi vince approderà direttamente alla semifinali.

CHELSEA-BOURNEMOUTH DIRETTA STREAMING

Il match che vedrà protagoniste Chelsea a Bounemout verrà trasmesso in esclusiva, così come tutta la Coppa di Lega, da DAZN. Sarà possibile seguire la partita in streaming con smart tv, smartphone, pc, tablet, console e molti altri dispositivi ancora.

DAZN darà inoltre la possibilità di rivedere la sfida On Demand, dopo il triplice fischio finale.

CHELSEA-BOURNEMOUTH DATA E ORARIO

Chelsea-Bournemouth si giocherà allo Stamford Bridge mercoledì 19 dicembre. Il fischio d’inizio della gara verrà dato alle 20,45.