Chelsea, c'è Batshuayi al ritiro: "Voglio ripagare i tifosi"

Dopo tre prestiti, Batshuayi potrebbe restare al Chelsea a suo dire, visto che il club non può fare mercato. Lui ringrazia i tifosi per il supporto.

Il sta facendo i conti con il blocco del mercato in entrata, in questa sessione di mercato. Motivo per cui ci potrebbe essere qualche sorpresa tra i tanti prestiti che i Blues hanno 'sparsi' nel mondo.

wow much Love under this tweet 💙💙 hope I can repay you for all the incredible support guys 🥰😍 https://t.co/6EOak4eIkH — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 5 luglio 2019

Uno di questi è Michy Batshuayi, che oggi si è presentato al raduno del Chelsea, sotto la guida del nuovo allenatore Lampard. Dopo le foto pubblicate dai Blues, tantissimi tifosi hanno visto l'attaccante belga ed hanno esultato, spronando il giocatore a restare questa stagione a Londra.

"Quanto amore ho letto da parte vostra sotto il tweet del Chelsea. Spero di poter ripagare il vostro incredibile supporto".

Allora lui ha risposto personalmente, ringraziando i tifosi e facendo intuire proprio la sua permanenza alle dipendenze di Lampard.

Batshuayi è stato comprato nell'estate del 2016 dal Chelsea, ma a Stamford Bridge non si è mai imposto. E' stato mandato in prestito al , al e la scorsa stagione nella seconda parte al . Adesso per lui sembrerebbe esserci in vista una nuova scommessa al Chelsea.