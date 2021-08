Il Chelsea alza la posta per Lukaku: pronta un'offerta all'Inter tra i 120 e i 130 milioni

Il Chelsea di Abramovich non si arrende e aumenta l'offerta per Romelu Lukaku: pronta una proposta all'Inter tra i 120 e i 130 milioni di euro.

Il Chelsea rilancia e prepara una nuova offerta tra i 120 e i 130 milioni di euro per Romelu Lukaku. Secondo quanto raccolto da Goal, i 'Blues' sono pronti a presentare una nuova proposta ufficiale all'Inter per l'attaccante belga.

Dopo il no alla prima offerta di 100 milioni di euro, che includeva il cartellino del laterale sinistro spagnolo Marcos Alonso, la società di Roman Abramovich è pronta ad aumentare la cifra sul tavolo per riportare a Stamford Bridge Lukaku.

Parallelamente, il club londinese sta lavorando sul tesoretto da investire su Lukaku: in uscita c'è Tammy Abraham, nel mirino dell'Aston Villa. I 'Villans' vorrebbero prendere l'attaccante in prestito, mentre il Chelsea preferirebbe cederlo a titolo definitivo per circa 40 milioni di sterline.

L'obiettivo dei 'Blues' è riportare a Stamford Bridge Romelu Lukaku a 10 anni di distanza da quell'8 agosto 2011, quando arrivò dall'Anderlecht. Con la maglia del Chelsea, il 28enne belga non è riuscito a incidere, lasciando Londra dopo due anni in cui ha collezionato appena 15 presenze e nessun goal, prima di affermarsi con le maglie di Everton e Manchester United.

Il Chelsea spera di ottenere il sì dell'Inter e regalare Lukaku al tecnico Tuchel, che si prepara alla prima stagione completa sulla panchina dei 'Blues'. Dopo la vittoria della Champions League, ora l'obiettivo del tecnico tedesco è vincere la Premier League e riportare la squadra londinese sul tetto d'Inghilterra.