Cheddira capocannoniere della Coppa Italia: 5 goal in tre partite

L'attaccante del Bari è il capocannoniere della Coppa Italia 2022/23. 17 goal in Serie B, la prossima estate potrebbe finire in Serie A.

La sua squadra, il Bari, gioca in Serie B ed è stata eliminata ai sedicesimi di finale ma il capocannoniere della Coppa Italia 2022/23 non è Lautaro Martinez, autore di una doppietta nella finale contro la Fiorentina, bensì Walid Cheddira.

Attaccante di ruolo, Cheddira è stato protagonista anche ai Mondiali in Qatar nello scorso dicembre e in campionato quest'anno ha siglato 17 goal, come Brunori del Palermo. Un bottino che gli è valso il terzo posto nella classifica marcatori di Serie B dietro Lapadula e Pohjanpalo.

In Coppa Italia invece, come detto, nessuno ha fatto meglio di lui: sono cinque le reti realizzate da Cheddira in sole tre partite giocate contro Padova, Verona e Parma. Il marocchino ha siglato una doppietta contro gli euganei e addirittura una tripletta contro gli scaligeri, restando a secco solo nell'ultima uscita che ha sancito l'eliminazione del Bari.

Il nome di Cheddira, classe 1998 e protagonista di una grande stagione, sembra adesso destinato a infiammare il prossimo calciomercato con tante squadre di Serie A che si sono messe sulle sue tracce. Sempre che De Laurentiis, proprietario anche della società pugliese, non decida di portarlo a Napoli.