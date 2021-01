La Chapecoense festeggia la promozione: “Abbiamo mantenuto la promessa”

Battendo 2-1 il Figueirense, la Chapecoense si è assicurata il ritorno nel massimo campionato brasiliano.

Serviva una vittoria per festeggiare il ritorno nella massima serie brasiliana e la vittoria è arrivata nelle scorse ore contro il Figueirense. La Chapecoense, imponendosi per 2-1 all’Arena Condà grazie alle reti di Moccelin Paulinho e Derlan, si è guadagnata un posto nella e lo ha fatto tra l’altro a pochi giorni dalla morte di Paulo Ricardo Magro, ovvero del presidente che era stato tra i principali artefici della ricostruzione della squadra.

La promozione arriva dopo un solo anno in B ed è stata festeggiata dalla ‘Chape’ con un Tweet che ha racchiuso parole che hanno ovviamente un valore speciale.

VOLTAMOS!



SOMOS SÉRIE A!



Não foi fácil chegar até aqui.

Foi muito mais duro do que imaginávamos. Com trabalho, humildade, dedicação, união e, principalmente, com a FORÇA QUE VEM DE CIMA, a Chapecoense cumpriu a promessa. pic.twitter.com/3uwQjbTfz2 — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 13, 2021

Un sorriso pre un club che il 28 novembre 2018 è stata colpita da una delle più grandi tragedie dell’intera storia del calcio. Come è tristemente noto, la compagine brasiliana era in volo verso Medellin per sfidare l’Atletico Nacional in finale di Copa Sudamericana quando l’aereo sul quale viaggiava è precipitato causando la morte di 77 persone.

Dopo quella tragedia, la Chapecoense è riuscita a restare per altre due stagioni nel Brasileirao Serie A, prima di retrocedere nel 2019. Ora una nuova rinascita.

Anche il , club gemellato al club brasiliano, attraverso Twitter si è voluto complimentare con la Chapecoense.