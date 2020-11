Champions League in tv in chiaro: Lazio-Zenit sostituisce Juve-Ferencvaros

Canale 5 nella serata di martedì 24 novembre non trasmetterà la sfida dei bianconeri, ma quella dei biancocelesti.

La partita che la giocherà in contro lo di San Pietroburgo, in programma martedì 24 novembre alle 21.00, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Il cambio di programma è arrivato nelle scorse ore: inizialmente era infatti prevista la messa in onda della partita della , impegnata in casa contro il Ferencvaros.

La rete milanese ha poi deciso di virare sulla sfida dei biancocelesti, che all'andata in hanno pareggiato 1-1 e ora si giocano un'importante fetta di qualificazione all'Olimpico.

Altre squadre

Sarà l'unico match della Lazio che andrà in onda, visto che per la quinta giornata è prevista la trasmissione di Mönchengladbach- e per la sesta invece di -Juventus.