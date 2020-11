Champions League, i risultati - City agli ottavi, poker del Gladbach

Il Manchester City vince sul campo dell'Olympiacos e vola agli ottavi di finale, goleada del Borussia Monchengladbach contro lo Shakhtar Donetsk.

Il mercoledi di si apre con la netta vittoria del Monchengladbach, che travolge 4-0 lo Shaktar Donetsk e mantiene il primo posto nel gruppo dell' .

Vittoria esterna sul campo dell' e qualificazione agli ottavi di finale già matematica per il di Pep Guardiola. In serata, oltre alle italiane Inter e , scendono in campo tra le altre e .

I risultati di Champions League:

GIRONE A

Altre squadre

BAYERN MONACO-SALISBURGO [ore 21.00]

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

ATLETICO MADRID-LOKOMOTIV MOSCA [ore 21.00]

GIRONE B

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-SHAKHTAR DONETSK 4-0 [17' rig. Stindl, 34' Elvedi, 45'+1' Embolo, 77' Wendt]

INTER-REAL MADRID [ore 21.00]

GIRONE C

OLYMPIACOS-MANCHESTER CITY 0-1 [36' Foden]

MARSIGLIA-PORTO [ore 21.00]

GIRONE D

LIVERPOOL-ATALANTA [ore 21.00]

AJAX-MIDTJYLLAND [ore 21.00]