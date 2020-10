Champions League, i risultati - Kean trascina il PSG

Doppietta per Kean, il PSG batte grazie all'attaccante italiano il Basaksehir. Poker del Chelsea in casa del Krasnodar.

Dopo la doppietta in campionato, Moise Kean si conferma anche in . Altri due goal decisivi per il da parte del giovane attaccante azzurro, riuscito a superare il Basaksehir a Istanbul con una doppietta siglata nella seconda frazione.

Prima un colpo di testa sull'angolo di Mbappé dalla sinistra, dunque un raddoppio da applausi: palla ancora una volta del francese, stavolta dalla destra, stop di destro e girata di sinistro.

Il PSG riscatta la sconfitta del primo turno, mentre nel gruppo E il supera con un tris il Krasnodar in trasferta, riuscendo ad ottenere anch'essa il primo successo nella nuova Champions League: in goal Hudson-Odoi, Werner, Ziyech e Pulisic dopo il rigore sbagliato da Jorginho.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

I risultati di Champions League, seconda giornata:

GRUPPO E

KRASNODAR-CHELSEA 0-4 [37' Hudson-Odoi, 76' rig. Werner, 80' Ziyech, 90' Pulisic]

SIVIGLIA-RENNES ore 21

GRUPPO F

BRUGES-LAZIO ore 21

BORUSSIA DORTMUND-ZENIT SAN PIETROBURGO ore 21

GRUPPO G

JUVENTUS-BARCELLONA ore 21

FERENCVAROS-DINAMO KIEV ore 21

GRUPPO H

MANCHESTER UNITED-LIPSIA ore 21

ISTANBUL BASAKSEHIR-PSG 0-2 [64' e 79' Kean]