Champions League, i risultati - Ok Liverpool, City e Bayern, il Real si salva al 93'

Bayern e City non sbagliano, il Real Madrid evita il secondo ko al 93', vince il Liverpool. Atletico ok nel finale, Porto batte Olympiakos.

Ha sofferto decisamente di più rispetto alla gara inaugurale contro l' , surclassato con un poker. Il di Flick, Campione d'Europa in carica, è comunque riuscito a vincere anche la seconda gara del girone B, contro la Mosca. Stavolta Lewandowski a sorpresa a secco, con Kimmich e Goretzka decisivi. Ai padroni di casa, a quota 1 in classifica, non è bastato il goal di Miranchuk.

Non decolla l' di Conte, che dopo aver pareggiato contro il Monchengladbach ha impattato anche contro lo Shakhtar in una gara senza reti. Girone B equilibrato, visto che anche il stenta evitando il secondo ko con Casemiro al 93' in .

Nel gruppo A l'altra sfida vede l' Atletico spuntarla in extremis sul grazie a Joao Felix, il girone C è dominato dal City che rifila un tris a domicilio al . - , invece, finisce 2-0.

Infine il gruppo D, quello dell' - che rimonta l'Ajax e fa 2-2 - dove il fatica più del previsto col Midtjylland: dedono Diogo Jota e Salah su rigore.

GRUPPO A

LOKOMOTIV MOSCA-BAYERN MONACO 1-2 [13' Goretzka (B), 70' Miranchuk (L), 79' Kimmich (B)]

ATLETICO MADRID-SALISBURGO 3-2 [29' M. Llorente (A), 40' Szoboszlai (S), 47' Berisha (S), 52' e 85' Joao Felix (A)]

GRUPPO B

SHAKHTAR DONETSK-INTER 0-0

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-REAL MADRID 2-2 [33' e 58' Thuram (B), 87' Benzema (R), 93' Casemiro (R)]

GRUPPO C

MARSIGLIA-MANCHESTER CITY 0-3 [18' Ferran Torres, 76' Gundogan, 81' Sterling]

PORTO-OLYMPIAKOS 2-0 [11' Vieira, 85' Oliveira]

GRUPPO D

ATALANTA-AJAX 2-2 [30' Tadic (A), 38' L. Traorè (A), 54' e 60' D. Zapata (A)]

LIVERPOOL-MIDTJYLLAND 2-0 [55' Jota, 92' rig. Salah]