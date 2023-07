Novità Champions League: il quinto posto potrà valere la qualificazione

Altra novità introdotta dalla UEFA: il quinto posto potrà valere l'accesso in Champions League. Dipende tutto dai risultati in Europa dell'anno prima.

Non si ferma il treno di novità che sta per investire il calcio europeo. La UEFA è fortemente intenzionata ad applicare delle riforme che cambieranno il volto delle proprie competizioni.

Oltre allo stop al sistema delle retrocessioni da una coppa europea all'altra (dalla Champions League all'Europa League e da quest'ultima alla Conference in caso di terzo posto nel proprio girone), ora ai piani alti di Nyon si valuta un altro cambiamento.

La Federcalcio europea ha indicato che nel ciclo 2024-2027 della Champions League saranno assegnati altri quattro posti con tre modalità differenti.

Il primo posto sarà assegnato alla federazione che occupa il quinto posto nella lista d'accesso in base al ranking UEFA.

Il secondo invece verrà assegnato a un campione nazionale, estendendo da quattro a cinque il numero di squadre qualificate attraverso i playoff del “percorso Campioni”. La vincitrice di un campionato non dovrà dunque passare attraverso i preliminari.

Infine per gli ultimi due posti è prevista una modalità che potrebbe interessare anche la Serie A. I due slot verranno infatti assegnati alle due federazioni con i club che hanno performato meglio collettivamente nella stagione precedente in tutte le competizioni.

In questo caso dunque anche il quinto posto in classifica potrebbe prevedere la qualificazione alla Champions League per una squadra italiana.

Il posto aggiuntivo in Champions non impatterà sulle altre due competizioni UEFA, con Europa e Conference League che manterranno il numero di partecipanti previste.