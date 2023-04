Champions League negli Stati Uniti: Ceferin e UEFA aprono alla possibilità

La finale di Champions League 2026 a Los Angeles, New York o magari Atlanta? Ceferin è pronto: "Abbiamo iniziato a discuterne".

Rieletto come presidente dell'UEFA, Aleksander Čeferin comincia a disegnare la Champions League delle prossime stagioni. Una Champions che per la prima volta potrebbe traslocare dall'Europa e giocarsi fuori dal Vecchio Continente: precisamente negli Stati Uniti.

Lo stesso Ceferin, intervistato da Men in Blazers, ha aperto alla possibilità di organizzare la finalissima della Champions League non più in una delle più grandi città europee (nel 2023 ultimo atto del torneo previsto ad Istanbul, Turchia), ma in un altro continente.

"Champions League negli Stati Uniti? È possibile" ha confessato Ceferin. "Abbiamo iniziato a discuterne, nel 2014 a Londra e nel 2025 a Monaco, poi vedremo. Sì, è possibile, è possibile. Il calcio è estremamente popolare negli Stati Uniti di questi tempi".

Ceferin vuole puntare tantissimo negli States:

“E' un mercato molto importante e promettente per il futuro. Il fatto è che stiamo vendendo i diritti molto bene. I fans continueranno a pensare che oh bastardi in Svizzera, è tutta una questione di soldi, ma lo ripeto migliaia di volte, ridistribuiamo il 97% del denaro. Naturalmente i nostri ricavi sono enormi, ma mi piacerebbe che fossero molto, molto più grandi di adesso".

Il presidente dell'UEFA ricorda come gli Europei abbiano avuto un impatto enorme in Nord-America:

"Ciò che mi ha scioccato è che Euro 2020 è stato seguito da più persone negli Stati Uniti rispetto alle finali NBA. Nelle partite degli Europei, ogni gara era come un Super Bowl in termini di spettatori".

La Champions League, compresa la sua finalissima anno dopo anno, si è sempre giocata in Europa, da Parigi a Monaco, da Londra a Belgrado, passando per Bruxelles.

La globalizzazione del calcio e le continue aperture verso ricchi mercati, basti pensare alle Supercoppe nazionali e non solo nei Paesi del Golfo, potrebbe portare ad un nuovo allargamento: la coppa, la musichetta del torneo più importante d'Europa, all'estero.

Ovviamente negli Stati Uniti viene già disputata la Champions League, quella nord-americana, ma nei prossimi anni potrebbe accoglierne un'altra, la più famosa del pianeta: quella europea.