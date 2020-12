Champions League, i risultati - Lo Shakhtar batte il Real Madrid, vince il Salisburgo

Lo Shakhtar Donetsk batte il Real Madrid e aggancia gli spagnoli nel girone dell'Inter, vince il Salisburgo a Mosca.

Nel girone dell' lo Donetsk batte a sorpresa il e aggancia proprio gli spagnoli al secondo posto in classifica. Vince in trasferta il sul campo della Mosca: gli austriaci ora sono a un punto dall' , impegnato questa sera alle 21.

In serata in campo la squadra di Conte per una sfida da dentro o fuori. Il fa visita al , l' ospita i danesi del Midtjylland.

I risultati di :

GIRONE A

LOKOMOTIV MOSCA-SALISBURGO 1-3 [28' Berisha (S), 41' Berisha (S), 79' Miranchuk rig (L), Adeyemi (S)]

[ore 21.00]

GIRONE B

SHAKHTAR DONETSK-REAL MADRID 2-0 [57' Dentinho, 83' Solomon]

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-INTER [ore 21.00]

GIRONE C

MARSIGLIA-OLYMPIACOS [ore 21.00]

PORTO-MANCHESTER CITY [ore 21.00]

GIRONE D

ATALANTA-MIDTJYLLAND [ore 21.00]

LIVERPOOL-AJAX [ore 21.00]