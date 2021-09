Ajax e Borussia Dortmund a punteggio pieno, il Liverpool ne fa cinque. Pari per l'Inter, Milan k.o, successo del PSG contro il Manchester City.

Mancano ancora quattro turni, ma l'Ajax ha già fatto capire di voler essere tra le prime squadre a strappare il pass per gli ottavi di Champions League. Seconda vittoria in due gare per gli olandesi, che dopo aver superato lo Sporting battono anche il Besiktas.

Haller, capocannoniere di Champions con cinque reti in due partite, e Berghius, hanno firmato la vittoria dell'Ajax, ora a quota sei. Il Besiktas rimane invece a zero dopo la sconfitta nel primo turno contro il Borussia Dortmund. A punteggio pieno anche il Borussia Dortmund, battuto lo Sporting Lisbona.

Pari per l'Inter, fermata dallo Shakhtar in terra ucraina: primo punto nel girone sia per De Zerbi, sia per i nerazzurri. Nello stesso girone continua a stupire lo Sheriff, che espugna il campo del Real Madrid: vantaggio, pareggio di Benzema e goal decisivo di Thill al 90'. Punteggio pieno e ottavi realmente possibili ora.

Grande prova del Milan nel gruppo B, che perde però contro l'Atletico Madrid in virtù della rimonta di Griezmann, subentrato nella ripresa, e Suarez: Kessiè espulso a metà primo tempo, non basta Leao per i primi punti dei rossoneri. Guida la classifica il Liverpool, che batte 5-1 il Porto.

Il match più atteso, quello tra PSG e Manchester City, vede i parigini vincere con la rete iniziale di Gueye e il primo centro di Messi lontano da Barcellona. Il team di Pochettino in testa a quattro punti con il sorprendente Bruges, capace di espugnare il campo del Lipsia: gruppo A quanto mai difficile da prevedere.

GRUPPO A

PSG-MANCHESTER CITY 2-0 [8' Gueye, 78' Messi]

LIPSIA-BRUGES 1-2 [5' Nkunku (L), 22' Vanaken (B), 41' Rits (B)]

GRUPPO B

PORTO-LIVERPOOL 1-5 [18' Salah (L), 45' Manè (L), 60' Salah (L), 75' Taremi (P), 78' e 83' Firmino (L)]

MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 [20' Leao (M), 84' Griezmann (A), 95' rig. Suarez (A)]

GRUPPO C

AJAX-BESIKTAS 2-0 [17' Berghius, 43' Haller]

BORUSSIA DORTMUND-SPORTING LISBONA 1-0 [37' Malen]

GRUPPO D

SHAKHTAR-INTER 0-0

REAL MADRID-SHERIFF 1-2 [25' Yaxshiboyev (S), 65' rig. Benzema (R), 90' Thill (S)]