Fuori programma nella Champions femminile: Sam Kerr 'abbatte' un invasore, ammonita

Juventus a un passo dal passaggio ai quarti di finale della UEFA Women's Champions League: lo 0-0 strappato sul campo del forte Chelsea ha permesso alle ragazze di Joe Montemurro di mantenere il secondo posto nel girone, in coabitazione col Wolfsburg che però ha un rendimento peggiore negli scontri diretti.

Una vittoria contro il fanalino di coda Servette basterà per volare tra le migliori otto d'Europa ma, a prendersi la scena in Inghilterra - e non per meriti sportivi -, è stata l'avversaria Sam Kerr, punto di forza del Chelsea.

Sam Kerr has dropped the shoulder, flooring a pitch invader during Chelsea's UCL match! 😤 pic.twitter.com/Z48HmRLNWm — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) December 8, 2021

La campionessa australiana è stata ammonita nel finale di gara per un motivo bizzarro, ossia per aver rifilato una potente spallata ad un invasore che si era introdotto all'interno dell'impianto di Kingston.

Un gesto totalmente gratuito nei confronti del ragazzo, intento ad immortalare il suo 'momento di gloria' con il proprio cellulare: la Kerr ha ricevuto un'ammonizione comunque ininfluente, considerato che la gara era ormai giunta alle battute conclusive.