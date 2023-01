Malore per Roberto Cevoli: l'ex difensore è ricoverato in ospedale

Ore di apprensione per Roberto Cevoli, ex difensore tra le altre di Modena e Reggiana: il 54enne è in ospedale ma ha ripreso conoscenza.

Momenti difficili per Roberto Cevoli, ex difensore con un passato anche in Serie A. Il 54enne è stato colto da malore e si trova ricoverato in ospedale.

A riportarlo è il 'Corriere di Bologna', che cita come prime informazioni quelle rese note dal 'Corriere di Romagna', spiegando come Cevoli abbia accusato il problema di salute martedì e sia stato trasportato presso l'ospedale 'Bufalini' di Cesena.

Successivamente il trasferimento a quello di San Marino, dove fortunatamente nella giornata odierna ha ripreso conoscenza ed ha anche ripreso a parlare. Le condizioni di Cevoli sono strettamente monitorate.

Per lui, originario di Rimini, una carriera spesa tra le altre con addosso le maglie di Reggina, Reggiana, Torino, Cesena, Modena e Crotone, prima di intraprendere il percorso da allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo.

L'ultima esperienza in panchina di Cevoli è quella al timone del Novara (in Serie C), terminata lo scorso dicembre.