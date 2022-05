Cesena eliminato dai playoff di C: errore del portiere Nardi che chiede scusa in lacrime

Clamoroso al 'Manuzzi': il Cesena, nonostante il successo dell'andata in Puglia, crolla davanti al proprio pubblico sotto i colpi del Monopoli che si regala l'approdo al secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.

0-3 il risultato finale, un vero e proprio harakiri dei bianconeri che praticamente si fanno goal da soli: la rete che sblocca l'incontro è una sfortunata deviazione di Gonnelli nella porta di Michele Nardi, sfortunato protagonista nell'episodio che porta al raddoppio ospite.

Nel tentativo di rinviare, Nardi colpisce inavvertitamente col pallone Borrelli, che quindi può involarsi verso la porta sguarnita: l'unico modo per fermarlo è abbatterlo deliberatamente, gesto che costa all'estremo difensore un sacrosanto cartellino rosso.

Mercadante raddoppia dal dischetto e offre il bis, sempre dagli undici metri, in pieno recupero con il definitivo 0-3 che scatena la forte delusione dei tifosi del Cesena.

Dopo il triplice fischio, Nardi si rivede in campo in evidente stato di commozione tra i compagni che cercano di consolarlo, per poi dirigersi sotto la Curva bianconera a chiedere scusa per l'errore commesso che ha interrotto la cavalcata verso un obiettivo chiamato Serie B.