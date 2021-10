Ottava giornata in Serie C, Cesena ospita Ancona-Matelica all'Orogel Stadium: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CESENA-ANCONA MATELICA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cesena-Ancona Matelica

Cesena-Ancona Matelica Data: 10 ottobre 2021

10 ottobre 2021 Orario: 14.30

Canale tv: Sky Sport (251, satellite), Eleven Sports

Sky Sport (251, satellite), Eleven Sports Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Big match per il girone B di Serie C al Dino Manuzzi. Si affrontano Cesena e Ancona, rispettivamente al terzo e secondo posto in classifica dietro la capolista Reggiana. Un match che potrà dire molto sulle intenzioni di entrambe le squadre. Il Cesena punta alla promozione diretta, mentre l'Ancona-Metalica è la sorpresa di questo inizio stagione.

Il raggruppamento che comprende gran parte delle squadre dell'Italia centrale è davvero competitivo (dietro le due squadre ci sono Siena, Modena, Pescara e Virtus Entella). Perdere punti adesso potrebbe essere già pesante.

Ancona è reduce da quattro vittorie di fila, mentre il Cesena ha vinto tre delle ultime cinque gare e ha preso soltano tre goal. Dunque è sfida tra miglior attacco (Ancona con 15 reti) e una tra le migliori difesa (meglio solo il Siena con 2 reti subite).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Cesena-Ancona Matelica: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CESENA-ANCONA MATELICA

La gara tra Cesena e Ancona-Matelica, valevole per l'ottava giornata del girone B di Serie C, si disputerà domenica 10 ottobre, alle 14.30, presso l'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena.

La gara tra Cesena e Ancona-Matelica si potrà vedere su Sky Sport. Chi è abbonato al pacchetto Sport potrà vedere la gara al canale 251 (sulla piattaforma satellitare). Il match si potrà vedere anche su Eleven Sports. Abbonandosi a questa piattaforma, visibile tramite una moderna Smart Tv, sarà possibile assistere al confronto. Esiste inoltre un'altra piattaforma che trasmette la Serie C, friuibile solo per i residenti all'estero. Si tratta di 196 Sports, che consente a chi è fuori dall'Italia di poter guardare le partite della propria squadra.

All'estero, invece, ci sarà la possibilità di vedere il match tramite 196 Sports.

Probabile 4-3-3 per mister Viali con Nardi in porta, Steffé, Ciofi, Pogliano e Favale in difesa. Ardizzone, Munari e Berti in mezzo. Caturano, Bortolussi e Pierini in avanti.

Identico modulo per Colavitto con Vitali in porta, Noce, Masetti, Iotti e Maurizii a comporre la linea difensiva. D'Eramo, Gasperi e Iannoni in mezzo. Rolfini, Faggioli e Sereni tridente offensivo.

CESENA (4-3-3) Nardi, Steffé, Ciofi, Pogliano, Favale; Ardizzone, Munari, Berti; Caturano, Bortolussi, Pierini.

ANCONA MATELICA (4-3-3) Vitali; Noce, Masetti, Iotti, Maurizii; D'Eramo, Gasperini, Iannoni; Rolfini, Faggioli, Sereni.