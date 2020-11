Cerci contro la Salernitana: chiesto un rimborso di 3 milioni di euro

L'attaccante attualmente in forza all'Arezzo ha chiesto un maxi rimborso al suo ex club a causa del dimezzamento del contratto.

Alessio Cerci alla non ha vissuto una stagione felice: 10 presenze, zero goal e un addio piuttosto tormentato, anche tra vicende extra-campo e giudiziarie. Come il dimezzamento del contratto arrivato a gennaio.

Come riportato dal ‘Mattino’, oggi è il giorno dell’udienza al Collegio Arbitrale. L’attaccante passato anche per il e l’Atlético Madrid chiederebbe un risarcimento di circa 3 milioni di euro.

Cerci vorrebbe che il club gli riconosca il biennale firmato nel 2019 e punta all’illegittimità del dimezzamento voluto dalla società.

Dall’autunno Cerci gioca nell’Arezzo, dopo aver messo fine al suo contratto con la squadra campana del presidente Lotito.