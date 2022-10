Ceppitelli riparte dal Venezia: ha firmato a parametro zero fino a fine stagione

In campo al Penzo nella notte della retrocessione del Cagliari, Luca Ceppitelli va proprio al Venezia: era senza squadra dopo l'addio ai sardi.

Da Venezia a Venezia. Si era interrotta lì la corsa di Luca Ceppitelli, che lo scorso 22 maggio dava l'addio (o l'arrivederci) alla Serie A assieme al suo Cagliari. E sempre lì, al Penzo, ricomincerà. Perché il club lagunare ha ufficialmente annunciato di aver messo sotto contratto l'ex difensore rossoblù, 33 anni compiuti ad agosto.

"Il Venezia FC - annunciano i veneti attraverso il proprio sito ufficiale - comunica il tesseramento del difensore Luca Ceppitelli, arrivato da svincolato a seguito della scadenza del suo contratto con il Cagliari. Ceppitelli ha firmato un accordo fino al termine della stagione, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni.

Ceppitelli, 32 anni, ha trascorso le ultime otto stagioni al Cagliari, con cui ha totalizzato 154 presenze in Serie A (sette stagioni) e 26 presenze in Serie B (una stagione).

Nato in provincia di Perugia, Ceppitelli ha iniziato la sua carriera nel Perugia Calcio, per poi passare alla Fidelis Andria, al Bari e al Parma, fino ad approdare al Cagliari nell'agosto 2014.

Benvenuto, Luca".

Ceppitelli, come sottolineato dal Venezia, era ancora senza squadra dopo la conclusione del proprio contratto con il Cagliari, datata 30 giugno. Il club veneto ha deciso di puntare su un calciatore della sua esperienza per rinforzare una difesa che, nelle prime 7 giornate del campionato di B, è già stata bucata 10 volte. Anche se l'ultima vittoria, altra ironia del destino, è stata un sonoro 4-1 proprio a Cagliari.

L'ex capitano del Cagliari tornerà dunque a giocare in Serie B 6 anni dopo l'ultima esperienza: nel 2015/16 anche lui faceva parte della rosa dei sardi, che riuscirono a conquistare un immediato ritorno in A a un anno dalla retrocessione della stagione precedente.

Ceppitelli, come detto, era in campo anche nel celebre Venezia-Cagliari che a fine maggio condannava i rossoblù a una nuova retrocessione. Mentre la Salernitana le prendeva in casa dall'Udinese, João Pedro e compagni non riuscivano a segnare nemmeno una rete al fanalino di coda della A. Il centrale umbro ha deciso di ripartire proprio da lì, da Venezia. Una sorta di scelta catartica.